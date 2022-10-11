إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنةً ، فِتنَةُ أُمَّتي المَالُ
“Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi (imtihan vesilesi) de maldır.”
(Tirmizî, Zühd 26)
Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَمَٓا اُو۫تٖيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزٖينَتُهَاۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقٰىؕ اَفَلَا تَعْقِلُونَࣖ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir.
Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Aklınızı kullanmaz mısınız?"
(Kasas Suresi - 60) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
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