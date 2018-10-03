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111 yaşındaki Ayşe Nine: Eşeğimi kaybederim, neşemi kaybetmem

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkiye'nin en yaşlıları arasında kabul edilen 4 çocuk, 9 torunu bulunan Ayşe Uçar'ı(111)evinde ziyaret etti. Ayşe Uçar, "Az yiyeceksin, öz yiyeceksin, hareket edeceksin. Yoğurttan, peynirden, ottan vazgeçmem. Tavuk gibi yatıp horoz gibi ilk ışıkta gözümü açarım. Eşeğimi kaybederim, neşemi kaybetmem, hiçbir şeyi dert etmem" dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
111 yaşındaki Ayşe Nine: Eşeğimi kaybederim, neşemi kaybetmem

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Dünya Yaşlılar Günü'nde Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan resmi kayıtlara göre 111 yaşında olan Ayşe Uçar'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Uçar'ın kızları Adile Demirtaş (92) Melek Bozkurt (88) Kadriye Daş (85) gelini Saadet Uçar (75) da annelerini yalnız bırakmadı. Sağlığı yerinde olan, geçmişe dönük çoğu anısını da hatırlayabilen Ayşe Uçar, "Çocukken okumak istiyordum ama okuyamadım, 4 çocuğum vardı, onları tütün tarlalarında büyüttüm. Şimdiki nesil çok rahat. Az yiyeceksin, öz yiyeceksin, hareket edeceksin. Yoğurttan, peynirden, ottan vazgeçmem. Tavuk gibi yatıp horoz gibi ilk ışıkta gözümü açarım. Eşeğimi kaybederim neşemi kaybetmem, hiçbir şeyi dert etmem" dedi.

'Yaşlanmak güzeldir ama kendini ihtiyar hissetmemek gerekir'

Ayşe Uçar, kendisini çok seven babasının askeriyenin develerine baktığını, bir sabah yoğun kar yağışında evden çıkıp işe giderken kar altında kalarak vefat ettiğini anlattı. Ayşe nine, geçen seneye kadar dağlarda kekik topladığını, yakacak odun hazırladığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ayşe nine ve 4 nesil bir arada olan ailesine sağlıkla daha nice mutlu yıllar diledi. Gürün, "Dünyaya gelmek, hayata başlamak kadar yıllar geçtikçe deneyim ve tecrübeler kazanarak yaşlanmak da çok özel bir durum. Hayatın akışı içerisinde zamanın nasıl geçtiğini anlamadan günler geçiyor ve bizler yaş alıyoruz. Yaşlanmak güzeldir ama ihtiyarlamamak, kendini ihtiyar hissetmemek gerekir. 1907 doğumlu, Türkiye'nin ve Muğlamızın en uzun yaşayanı olarak kabul gören Ayşe Uçar belki de buna en güzel örneklerden biri. Bizleri güleryüzü ile karşılayan, bizleri anlattıkları ile geçmişe götüren en köklü çınarımız. Ailesinin anlattıklarına göre daha geçen yıla kadar dağlarda kekik toplayan Ayşe ninemiz hayat enerjisi ile kızlarına, torunlarına, herkese örnek bir büyüğümüz" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
  1. Muğla
  2. Menteşe
  3. Ayşe uçar
  4. Tam 111 yaşında

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