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İSLAM

11.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-07-11 05:34:00 -
11.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَۜ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيٰى 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Kim Rabbine günahkâr haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir; orada ne ölür ne de düzgün yaşar."

 (Tâhâ Suresi -74)     (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Cennete giren nimet görür fakirlik görmez, elbisesi eskimez, gençliği de tükenmez."

(Müslim, Cennet: 8)

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