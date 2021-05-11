1100 TL sosyal yardım parası yattı mı? 1100 TL sosyal yardım parası ne zaman verilecek?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçen hafta verdiği müjde ile ihtiyaç sahiplerine 1100 TL yardım yapılacaını belirtti. Bu haberi yurttaşlar sevinçle karlılarken birçoğu başvurularını tamamladı. Başvurular devam ederken yoğun şekilde "1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?" soruları yöneltiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1100 TL yardım parası tarihleri için net bir tarih vermezken Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceği belirtildi.

1100 TL sosyal yardım destek parası başvurusu nasıl yapılır?

Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden alınmıştı. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirecek.

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