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Ekonomi 1100 TL pandemi yardım parasına nasıl başvurulur?
Ekonomi

1100 TL pandemi yardım parasına nasıl başvurulur?

Pandemi 1100 TL sosyal yardım destek parası kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir? Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 23:57:00 -
1100 TL pandemi yardım parasına nasıl başvurulur?

E-devlet 1100 TL yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları neler? 1100 TL pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama 2021 e-devlet linki...

1100 TL pandemi yardım parasına nasıl başvurulur?

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

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