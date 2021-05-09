1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası verecek. Peki Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı; "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

1100 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.

E-DEVLET 1100 TL YARDIM BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ