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Gündem 11 yıl önce bugün neler yaşandı?
Gündem

11 yıl önce bugün neler yaşandı?

Gazze’deki mazlumlara insani yardım götüren Mavi Marmara gemisi, uluslararası sularda 31 Mayıs 2010 günü sabah saat 04.30’da kanlı bir saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 11:31:00 -
11 yıl önce bugün neler yaşandı?

 Haber Merkezi 

Gazze’deki mazlumlara insani yardım götüren Mavi Marmara gemisi, uluslararası sularda 31 Mayıs 2010 günü sabah saat 04.30’da kanlı bir saldırıya uğradı. Eli kanlı katiller 4 savaş firkateyni, 3 helikopter, 2 denizaltı ve 30 zodyak bot ile Mavi Marmara gemisinin etrafını sardı. İnsani yardım malzemeleriyle yüklü 37 ülkeden sivillerin bulunduğu Mavi Marmara gemisinde insanlık tarihinin en büyük sivil katliamlarından biri gerçekleştirildi. Gemiye çıkar çıkmaz silahlarını ateşlemeye başlayan katillerin saldırısı sonucu Gazeteci-yazar Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Fahri Yaldız, Uğur Süleyman Söylemez ve Furkan Doğan olmak üzere 10 kişi şehid oldu. Hain saldırıda 56 kişi ise gazilik makamıyla onurlandı.

Tarihinde ilk defa özür dilemek zorunda kaldılar

Türkiye, saldırıya çok sert tepki gösterdi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e karşı yoğun bir baskı siyaseti uygulamaya başladı. İsrail tarihinde ilk defa özür dilemek zorunda bırakıldı. İsrail, Mavi Marmara baskını için özür diledi ve baskında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için tazminat ödemeyi kabul etti.
Yeni Akit Gazetesi

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