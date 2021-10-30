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Yerel 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs enselendi
Yerel

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs enselendi

Kayseri'de 11 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. cezaevine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 17:49:00 -
11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs enselendi

Kayseri'de hırsızlık suçundan 11 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafında yapılan çalışmalarda, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 20 gün hapis cezası bulunan M.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. cezaevine teslim edildi.

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