11 yıl arayla aynı ateş yine o eve düştü! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Amasya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazı, aynı aileyi bir kez daha yasa boğdu. Kurşunlu Mahallesi’ndeki evde hayatını kaybeden baba ile oğlun ardından, aynı adreste 11 yıl önce de aileden iki kişinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Amasya’da yaşanan karbonmonoksit faciası, bir ailenin yıllar sonra aynı evde ikinci kez benzer acıyla sarsılmasına neden oldu.

 

Olay, Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak’ta meydana geldi. Birlikte yaşayan Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper Zeren’e (39) telefonla ulaşmaya çalışan yakınları, cevap alamayınca eve geldi Yakınları, içeride telefonun çaldığını duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ve oğlunu hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Gözyaşlarına boğulan yakınlarını polisler sakinleştirdi. Mehmet Ali Zeren ile oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

 

Anne ve bir oğlu da aynı şekilde can vermişti

Öte yandan aynı evde 2015 yılında da aynı evde Mehmet Ali Zeren’in eşi Yasemin Zeren (50) ile oğlu Anıl Ali Zeren’in (14) karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

