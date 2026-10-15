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Yerel 11 yıl 8 ay hapisle aranıyordu! Evin gizli bölmesinde yakalandı
Yerel

11 yıl 8 ay hapisle aranıyordu! Evin gizli bölmesinde yakalandı

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IHA Giriş Tarihi:

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11 yıl 8 ay hapisle aranıyordu! Evin gizli bölmesinde yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde “kasten öldürme” suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, saklandığı evdeki gizli bölmede jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir’de aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çeken bir yakalama gerçekleşti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Menderes ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Tabur Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 'kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 33 adet suç kaydı tespit edilen S.Ş., Menderes İlçesi Gümüldür bölgesindeki bir ikamette saklandığı gizli bölmede ele geçirildi.

 

Şüphelinin saklandığı evde yapılan adli aramada 1 adet pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu, 20 gram kubar esrar ve 89 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli S.Ş., işlemlerinin ardından Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edildi.

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Yerel

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