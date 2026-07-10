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Dünya 11 yaşındaki kız çocuğu öldürülmüştü! 1400 kilise kapatılıyor
Dünya

11 yaşındaki kız çocuğu öldürülmüştü! 1400 kilise kapatılıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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11 yaşındaki kız çocuğu öldürülmüştü! 1400 kilise kapatılıyor

Orta Afrika ülkesi Kamerun’da hükümet, flaş bir karara aldı ve başkent Yaounde'de 11 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından ülke genelindeki 1400 "uyanış kilisesi"nin kapatılacağını duyurdu.

Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji yaptığı açıklamada, ülke genelinde resmi olarak tespit edilen 1400 "uyanış kilisesi"nin kapatılacağını açıkladı.

Nji, yıllardır uygulanan "idari hoşgörü" anlayışı nedeniyle çok sayıda ibadethanenin yasal izin almadan faaliyet göstermeye başladığını belirterek, ciddi bir düzensizlik oluştuğunu ifade etti.

Suçun hem ülke yasaları hem de kutsal metinler tarafından yasaklandığını belirten Nji, hükümetin bundan sonra yasa dışı faaliyet gösteren dini yapılara karşı taviz vermeyeceğini bildirdi.

Yaounde'de 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece, 11 yaşındaki bir kız çocuğu öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan zanlının mensubu olduğu uyanış kilisesiyle bağlantısı soruşturmanın odağına yerleşmişti.

Zanlı, ifadesinde eylemi uyanış kilisesindeki bir din görevlisinin yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini öne sürmüş, bir çocuğun kurban edilmesinin mali sıkıntılarından kurtulmasını sağlayacağına inandırıldığını iddia etmişti.

Kamerun'da son yıllarda sayıları hızla artan uyanış kiliselerinin önemli bir bölümünün resmi izin almadan faaliyet gösterdiği, hükümetin ise bu yapıları uzun süre "idari hoşgörü" politikası kapsamında denetim dışında tuttuğu belirtiliyor.

AFRİKA'DA YAYILAN "UYANIŞ KİLİSELERİ"

Afrika'da özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren yayılan "uyanış kiliseleri" Katolik ve Protestan mezheplerinden bağımsız olarak genellikle bireysel liderler veya küçük gruplar tarafından yönetiliyor.

Birçok "uyanış kilisesi", hastalıkları iyileştirme ve ibadet sırasında ruhsal kurtuluş sağlama gibi mucizeler sunduğu iddiasıyla gençlerin ilgisini çekiyor.

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Yorumlar

muzaffer eyvaz

Fetönün ışık evleri olmasın

Yavuz

İslam Dini geldik den sonra bütün dinler görevini tamamlamış kitapları bozulmuş KURANLA İLAHİ EMİRLER TEK ÇATI ALTINDA BÜTÜNLEŞMİŞ OLARAK, RAHMAN ve RAHİM OLAN ALLAH, HABİBİ HZ. MUHAMMED MUSTAFAYA GÖNDERMİŞTİR. HİÇBİR DİN İNSAN ÖLDÜR DEMEZ. BÜTÜN DİNLERİN ASLI İSLAMDIR. SAPIK OLAN HERKES HERŞEYİ YAPAR ÇÜNKÜ ÖNDERLERİ ŞEYTANDIR.
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