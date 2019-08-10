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11 yaşındaki çocuk hayvan pazarında su satarak bayramlıklarına alacak

Denizli’de 11 yaşındaki küçük çocuk yaşıtlarının aksine harçlığını çıkarabilmek ve ev bütçesine katkı sağlamak için hayvan pazarında günde 10 saat çalışarak su satıyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05
11 yaşındaki çocuk hayvan pazarında su satarak bayramlıklarına alacak

Denizli’de 11 yaşındaki küçük çocuk yaşıtlarının aksine harçlığını çıkarabilmek ve ev bütçesine katkı sağlamak için hayvan pazarında günde 10 saat çalışarak su satıyor. Ali Karatekin kazandığı para ile ise bayramlık elbise alacağını söyledi.


Merkezefendi ilçesinde kurulan hayvan pazarında sabah saat 8’de gelip akşam 8’e kadar 10 saat boyunca su satmaya çalışan 11 yaşındaki Ali Karatekin fedakar tavırlarıyla görenlerin beğenisini topluyor. Hem ev bütçesine katkı sağlayabilmek için hem de bayram harçlığını çıkarmak amacıyla yaşıtlarının aksine tatil olmasına rağmen çalışan Karatekin bulunduğu durumdan memnun olduğunu dile getirdi. Yaptığı işi büyük bir zevkle yapan çocuk çalışkanlığıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor.



“Bayram için ayakkabı alacağım”


Arefe günü akşama kadar ihtiyacı olan parayı toparlamaya çalışan Karatekin, “Su satıyorum ağabey. Okuyorum, 5. sınıfa geçtim. Su satıyorum, bayram harçlığımı çıkarıyorum. Bayram için ayakkabı alacağım. Sonrasında okullar açılıyor. Okul için para biriktiriyorum. Tablet almayı düşünüyorum. Tabi parayı biriktirebilirsem“ dedi.



“İnsanlara yardım ediyorlar diye polis olmak istiyorum”


Karatekin ‘Büyüyünce ne olmak istiyorsun?’ sorusunaise “Polis olmak istiyorum. Çünkü onlar insanlara yardım ediyorlar” diye cevap vererek bir kez daha yürekleri kazandı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05
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