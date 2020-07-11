11 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 7 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 1003 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 210 bin 965'e çıktı.

21 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 vatandaşımız son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 344 oldu.

Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise bin 334 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217'ye yükseldi. Öte yandan bin 194 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 401 hasta ise solunum cihazına bağlı olduğu görüldü.

Test sayısı 48 binin üzerinde

Ülkemizde korona belirtisi görülen 48 bin 813 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 930 bin 223'ü buldu.

Son 3 günde vaka sayılarında en çok düşüş gösteren 7 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı'' ifadelerini kullandı.