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Eğitim 11. Sınıflara okul ne zaman açılacak?
Eğitim

11. Sınıflara okul ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılıyor son durum | Eğitim kademeli olarak başladı. Bazı sınıflarda eğitim haftanın belli günleri yüz yüze diğer günleri ise EBA üzerinden devam ediyor.11. sınıflar henüz okula başlamadı. Peki, 11. sınıf öğrencileri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:13:00 -
11. Sınıflara okul ne zaman açılacak?

Hangi sınıflar okula gidecek son dakika | Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim mart ile haziran ayları arasında uzaktan devam etti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. Alınan tedbirlerle okullar okul öncesi ve 1. sınıflar için 21 Eylül Pazartesi günü kademeli olarak başladı. 12 Ekim’de ise 1. ,2., 3., 4., 8. ve 12 sınıflar ile meslek liselerinde yüz yüze eğitim belli günler için başladı. Peki, 11. sınıflar okula ne zaman dönüyor?

11. Sınıflara okul ne zaman açılacak?

5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim başlamadı. Hem veliler hem de öğrenciler diğer sınıflarda eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında henüz net bir tarih bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gelecek haftalar içerisinde salgının seyrine göre karar verileceğini belirtti.

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Eğitim

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