Lise öğrencileri çeşitli sebeplerden dolayı okullarını değiştirmek isteyebiliyor. Okul değiştirmek içinse nakil dönemlerinin beklenmesi gerekiyor. Peki, liselerde nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

11. sınıf nakil işlemleri ne zaman başlıyor 2021? 11. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı lise tercih dönemiyle ilgili yayımladığı kılavuzda nakillere ilişkin tarih de paylaştı. Nakil işlemi başvuru tarihleri şöyle:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

Lise nakil başvuruları nasıl nereden yapılır?

Nakil başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. E devlete giriş yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Nakil İşlemleri kısmına tıklayın. Gerekli adımları takip ederek başvuru yapabilirsiniz.

Lise kontenjanları 2021

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.