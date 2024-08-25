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Gündem 11 PKK’lı terörist sarı torbalık oldu
Gündem

11 PKK’lı terörist sarı torbalık oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-25 12:26:00 -
11 PKK’lı terörist sarı torbalık oldu

11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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