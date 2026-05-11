11 Mayıs 2016: Motiur Rahman Nizami'nin vefatı (Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi Lideri)

Mevlana Motiur Rahman Nizami, 31 Mart 1943’te Pabna ilçesine bağlı Manmatpur köyünde doğdu. Dakka Aliye medresesinde eğitim aldı. Lisedeyken Cemaati İslami’nin öğrenci teşkilatına katıldı, hareketin genel başkanlığı görevini yürüttü. Üniversiteyi 1967’de Dakka Üniversitesinde, Arapça bölümünde birincilikle bitirdi.







Cemaat-i İslami’nin öğrenci kanadı olan İslami Cemiyeti Talaba Pakistan’a katıldı. Bangladeş, Pakistan’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonra ise Bangladeş Cemaati İslamiye’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Mujibur Rahman, cemaati yasakladığı için birçok arkadaşı ile birlikte ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı.

1977’de Ziaur Rahman’ın başa gelmesinden sonra Mevlana Nizami Bangladeş’e geri döndü. Bangladeş’e döndükten sonra Cemaati İslami’deki görevlerine devam etti.







1983’ten 2000 yılına dek Cemaati İslami Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik yaptı. 1991’de Cemaati İslaminin parlamento temsilcisi olarak milletvekili seçildi. 2001’de Ghulam Azam’dan görevi devralarak Cemaati İslami Genel Başkanı oldu. Parlamentoda partisini temsil ederek 2001’den 2003’e kadar Tarım Bakanı, 2003’ten 2006’ya kadar Sanayi Bakanlığı yaptı. 6 yıllık bakanlık çalışmalardan ötürü 2 kez ‘en iyi bakan’ ödülünü aldı. Ülke çapında binlerce fabrikanın kurulmasına öncülük etti.







2009 yılında Başbakan Şeyh Hasina tarafından Cemaat-i İslami liderlerinin yargılandığı Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi kuruldu. Liderler, 1971’de Pakistan Bangladeş arasında yaşanan bağımsızlık savaşı sırasındaki sözde suçları nedeniyle yargılanıp tamamı hakkında idam kararları verildi.



İlk olarak Cemaati İslami liderlerinden Abdulkadir Molla, 12 Aralık 2013’te cezası infaz edildi. 90 yıl hapse mahkum olan 92 yaşındaki lider Gulam Azzam hapishanedeki hücresinde öldü. Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Kamaruzzaman ise 2015 yılında idam edildi. 29 Haziran 2010’da tutuklanan Mevlana Nizami ise 11 Mayıs 2016’da Dakka Merkez Hapishanesi’nde idam edildi.







Mevlana Nizami, Amerika Kraliyet İslam Strateji ve Araştırma Merkezi’nin 2009’da yayınladığı “Dünya’nın En Etkili 50 Müslümanı” listesindeydi.



Siyasi hayatının yanı sıra “Kur’an’ın Tanımı, Ramazan ve Takva, Demokrasi ve İslami İnkılap, Kur’an’a Göre Müminin Hayatı, İslami Hareket ve Teşkilat” gibi 30 yakın eser ve sayısız makale kaleme almış bir âlimdi.