11 Mart 1894: Hattat Kayışzâde Hâfız Osman Nûri'nin vefatı

1834 senesi civârında Burdur’da doğdu. Hıfzını memleketinde tamamladıktan sonra medrese tahsîli için İstanbul’a gitti. Medrese derslerine devam ettiği esnâda Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldı. Hocasının vefâtından sonra şâkirdânından Muhsinzâde Abdullah Bey’den de uzun müddet istifâde etti. Bir müddet sıbyân mekteplerinde hüsn-i hat muallimliğinde bulundu.





1875 senesinde hocası Kazasker Efendi’nin delâletiyle Bayezid Mekteb-i Rüşdîsi’ne sülüs muallimi oldu. Ayrıca Seniyye Hanımsultan’ın eşi Müşîr Hüsnî Paşa’nın Ramazân imâmlığı da uhdesine verildi. Ancak bir nedenle vazîfelerini terk ile memleketine döndü. Kendini tümüyle mesâhif-i şerîfe istinsâhına hasrettiği bu dönemde, yazmış olduğu nüsâh-ı mübârekeyi tâliplerine vermek için İstanbul’a giderdi.





İstanbul’da bulunduğu esnâda misâfir olduğu Sultan Abdülhamîd’in imâm-ı evveli Hâfız Râşid Efendi’nin evinde, Hicri 1311 senesi Ramazân-ı Şerîf’inin 4. gecesi (11 Mart 1894 günü) Terâvih Namazı’nı kıldırırken, esnây-ı rüku’da âniden vefât eden Kayışzâde Osman Nûrî Efendi, Merkez Efendi Kabristânı’na defnedilmiştir.