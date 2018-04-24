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11 kişinin öldüğü jet kazasında şifre çözülüyor

İran, topraklarında düşen ve 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği Başaran Holding'e ait jet kazasında ön raporu yazmaya başladı. Raporun, bu hafta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

24 Nisan 2018 Salı 10:12
11 kişinin öldüğü jet kazasında şifre çözülüyor

İran'da 11 kişinin öldüğü jet kazasında sona gelindi. Fransa'da kara kutuların analiz edilmesiyle birlikte hem kazaya ışık tutacak kayıtlara ulaşıldı, hem İran'da en başında beri varlığını hissettirdiği belirtilen bir kuşku giderildi.

Türkiye, kaza sonrasında jette 3'ü mürettebat, 11 kişinin bulunduğunu iletti. Kazanın yaşandığı bölgede bugüne değin yapılan tüm aramalara karşın kaptan pilot Beril Gebeş'in naaşına ulaşılamadı. Bu durum İran'da, 'düşen jette 10 kişi var' yönünde kuşkuya yol açtı. Kara kutuların açılmasıyla birlikte, jette 11 kişi olduğu net olarak ortaya çıktı.

RAPOR BU HAFTA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'nun bir süre önce Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı ve İranlı yetkililerden arama çalışmalarını hızlandırmalarını istediği yazının da perde arkasında bu konunun bulunduğu belirtiliyor.

Türkiye, İran ve jetin üreticisi Kanada temsilcileri, Fransa'nın başkenti Paris'te kara kutuların analiz edilmesinin ardından ülkelerine döndü. İran'ın, bu ve diğer veri ve bilgilerin ışığında kazaya ilişkin ön raporunu yazmaya başladığı, ön raporun bu hafta Türkiye'ye sunulacağı belirtiliyor. Ön raporla, kazanın nedeni, pilotaj hatası olup olmadığı, teknik sorun yaşanıp yaşanmadığı ortaya konulacak.

UÇAK NEDEN YÜKSELDİ VE ALÇALDI?

Kaynaklar, pilotun önce 36 binden 38 bin feet irtifaya tırmanmak istediğini, 37 bin 900 feet yüksekliğe ulaştığında tekrar 34 bin feete alçalmak istediğini belirterek, "Uçak, 34 bin feete, sonrasında 32 bin feet'e kadar iniyor. Bundan sonra düşüş başlıyor. Bu yükselme ve alçalma kritik bir unsur" dedi.

Kazanın üzerindeki sır perdesi, araştırma heyetinin de birinci derecede odaklandığı bu sorunun yanıtıyla kalkacak.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:12
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