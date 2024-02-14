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Gündem 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Gündem

11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Yeniakit Publisher
2024-02-14 02:19:00 -
11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terör örgütleri iltisaklı kişiler hakkında mal varlığı dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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