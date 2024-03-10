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Yaşam 11 katlı rezidansta yangın! 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Yaşam

11 katlı rezidansta yangın! 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 04:05:00 - 2024-03-10 04:08:08

Esenyurt’ta 11 katlı rezidansın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak’ta bulunan 11 katlı rezidansın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle rezidansın bodrum katında yangın çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanlar binayı sararken üst katlarda bulunan vatandaşlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken üst katlarda mahsur kalan 40 vatandaş merdiven aracıyla kurtarılarak tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi sedye ile ambulansa taşındı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bodrum katta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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