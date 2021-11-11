Bugün kaç vaka var? Koronavirüs salgınında vakaların artmasıyla birlikte güncel tablo daha yakından takip edilmeye başlandı. Peki, bugün kaç vaka var?

11 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklanan vaka tablosunun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, “Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ” dedi.