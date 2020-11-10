İstanbul kapalı yollar 11 Kasım | Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 13-14-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Dev organizasyon öncesinde İstanbul'un belli bölgelerinde tanıtım çekimleri yapılıyor. Bu sebeple pek çok yol kapalı durumda. Peki, 11 Kasım'da hangi yollar kapalı olacak?

11 Kasım İstanbul kapalı yollar? Hangi yollar kapalı İstanbul

F1 tanıtımı ve film çekimleri içi İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Açıklamada, 9 Kasım Pazartesi, 10 Kasım Salı ve 11 Kasım Çarşamba günleri Avrasya Tüneli, Kennedy Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı güzergahlarda farklı saatlerde trafik akışının durdurulacağı bildirildi.

11 Kasım Çarşamba günü 13.45 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Bu güzergah üzerindeki trafik akışı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlendirilecek.