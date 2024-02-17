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Yerel 11 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

11 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 15:19:00 -
11 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine kent merkezinde bir otomobili takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Doğu Mahallesi'nde yoldan çıkarak çamura saplandı.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan düzensiz göçmen yakalanırken, ekipler, insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan jandarma ekipleri de Kofçaz ilçesinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
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Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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