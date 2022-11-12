  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte millete bakış açıları! CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'aptal'a sahip çıktı!

Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrencinin akıbeti belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ahlaksız yalana ilişkin açıklama!

M. Kemal'in ölüm yıl dönümünde İmamoğlu'nun eşiyle dans edip eğlenmesine sert tepki! Kemalistler yollarda dikildikleriyle kaldı

Türkiye'den aldığı askeri araçlarla terör örgütlerini dize getiren Nijerya, yeni silahını duyurdu!

EYT'te tarih ve kapsam netleşti! Bakan Bilgin'den flaş açıklama

Biden özür diledi

Türkiye yatırım merkezi haline geldi! Açıklamaya göre, Türkiye'ye 9 ayda 9,3 milyar dolar yatırım geldi

İhanetin karşılığı bu mu? İdam edilmesi gereken hainlere 'pes' dedirten ceza! FETÖ'cü generaller için flaş karar!

İslam Memiş son dakika yatırım tavsiyesi verdi! 'Elinizdeki altını satmayın' diye uyarmıştı! Altın fiyatlarında yeni seviyeyi açıkladı
Gündem 11 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı
Gündem

11 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda dijital bankacılık sistemleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 08:47:00 -
11 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda dijital bankacılık sistemleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 20’si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Gaziantep, Samsun, Manisa’nın Akhisar ilçesi, Muğla’nın Bodrum ilçesi, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya ve Antalya’da 41 adreste bulunan 42 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10’u kadın 30 şüpheli yakalandı.
Hedef olarak belirlenen kişilere ait gayrimenkulleri yüksek fiyattan satacaklarını vaat ederek çeşitli bahanelerle mağdurların telefonlarına kurdukları internet bankacılığı uygulamasından kredi çeken ve kendi hesaplarına aktaran, bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde eden 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10’u kadın 30 şüpheliden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23