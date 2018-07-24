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11 ilde ortak operasyon! Gözaltılar var

Kars merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

24 Temmuz 2018 Salı 09:17
11 ilde ortak operasyon! Gözaltılar var

FETÖ/PDY Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında TEM Şube Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. 

Yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisindeki TSK mensupları ile irtibat kurmak ve kendileri ile TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit hususi hatlar üzerinden irtibat kurdukları yönünde bilgiler elde edilmiş olup, yurt genelinde değişik illerde aynı yönde çalışmalar yapılarak bu şekilde irtibat kurulan FETÖ/PDY Örgüt mensuplarının tespitleri yapıldı. 

Yürütülen çalışmalar sonucunda; FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen ve açık kimlikleri tespit edilen TSK mensuplarına yönelik, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğü’nce Kars merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 15 kişi gözaltına alınarak Kars Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanarak Adliye’ye sevk edilen şüpheli 15 kişiden 9 ‘u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise Adli Kontrol Şartı İle Serbest bırakıldı. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:17
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