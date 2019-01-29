11 ilde operasyon! Gözaltılar var
Malatya merkezli 11 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.29 Ocak 2019 Salı 17:12
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen "ev abisi" ve "bölge sorumluları"na yönelik, Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
YORUM YAZ