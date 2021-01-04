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Gündem 11 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

11 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Edirne merkezli 11 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:05:00 - 2021-01-04 17:18:37
11 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün "Avukat mahrem yapılanması", "Askeri mahrem yapılanması" ile diğer mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli, Edirne merkez olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Konya, Bayburt, Trabzon, Isparta ve Siirt illerinde gözaltına alındı.

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