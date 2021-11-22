  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 11 gün önce vurulan genç hayatını kaybetti
Yerel

11 gün önce vurulan genç hayatını kaybetti

Uşak'ta 11 gün önce tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:32:00 -
11 gün önce vurulan genç hayatını kaybetti

Uşak'ta 11 Kasım'daki kavgada av tüfeğiyle yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Çamtepe Sokak'taki kavgada yaralanan Durmuş Tilki (17), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili aranan zanlı İ.G. (20) Afyonkarahisar'da saklandığı evde, onunla kaçtığı ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen eniştesi Ö.A. (23) da Denizli'nin Çivril ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlının dedesinin evinde yangın çıktı

Olayın gerçekleştiği Beşinci Çamtepe Sokak'ta yaşayan zanlı İ.G'nin dedesi İ.G'ye ait müstakil evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

Evde yangın çıktığı bilgisi üzerine olay yerine gelen İ.G'nin yakınlarına maktul Tilki'nin yakınları taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri, havaya ateş açarak ve biber gazıyla olaya müdahale etti.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Çamtepe Sokak'ta 11 Kasım'da Durmuş Tilki ile aynı mahallede yaşayan İ.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.G. evden aldığı av tüfeğiyle Tilki'ye ateş açmıştı. Yaralanan Tilki, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir

Altın fiyatlarının yükselmesi sonrası piyasada yaşanan hareketliliği fırsat bilen üçkağıtcılar akılalmaz yöntemlerle vatandaşları dolandırma..
Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi! Bakın yüzde kaç
Gündem

Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi! Bakın yüzde kaç

Katıldığı bir televizyon programında gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyleyen Nagehan Alçı, kendi maaşına da yüzde 40 zam talep etti...
Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar
Yaşam

Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar

Usta oyuncu Necla Nazır geçtiğimiz aylarda Emirgan'da bulunan evini satışa çıkarmıştı. Nazır,3 milyon dolar istediği evi üzerinden bilgileri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay