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Aktüel 11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi
Aktüel

11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:41:10 -
11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül benzeri bir saldırı düzenlemek üzere pilotluk eğitimi alan Kenya vatandaşı ve El Şebab terör örgütü üyesi bir kişinin yargılanmak üzere Filipinler'den ABD'ye iade edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Temmuz 2019'da Filipinler'de tutuklanan ve terör suçları ile yargılanan Kenya vatandaşı Cholo Abdi Abdullah'ın savcılık iddianamesini kamuoyuna açtı.

İddianameye ilişkin açıklamada, Cholo Abdi Abdullah'ın terörizmle ilişkili 6 suçtan yargılandığı hatırlatılarak, sanığın terör örgütü El Şebab'ın mensuplarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Abdullah'ın hedeflerinden birinin ABD'de "11 Eylül'de olduğu gibi bir uçağı kaçırarak bir binaya çarpma komplosu" olduğu belirtildi.

İddianameyi hazırlayanlardan Manhattan Başsavcı Vekili Audrey Strauss konuya ilişkin, "İddia edildiği üzere, Cholo Abdi Abdullah, El Şebab'ın üst düzey elebaşlarının yönlendirdiği bir terör saldırısının parçası olarak, ABD'de bir yolcu uçağını kaçırıp bir binaya çarpmak için Filipinler'de pilotluk eğitimi aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Abdullah'ın pilotluk eğitiminin yanı sıra yolcu uçaklarındaki güvenlik açıklarının bulunması, kokpite giriş, ABD vizesi alınması ve ABD'deki yüksek binalara yönelik araştırmalar dahil bir uçağı kaçırma ve bunu saldırıda kullanma yöntemleri konusunda araştırmalar yaptığının da tespit edildiği belirtildi.

Sanığın bugün New York'un Manhattan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.


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