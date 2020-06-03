11 bin dekarlık tarım arazisini dolu vurdu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı 1 belde ve 5 köy de etkili olan sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı 1 belde ve 5 köyde bulunan 11 bin dekarlık tarım arazisinde sağanak ve dolu yağışı zarara yol açtı. Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlmiye Çelik Saygın ve görevli ziraat mühendisleri hasar gören arazilerde incelemelerde bulundu. Ovakent beldesinde ise aşırı rüzgar sebebiyle sera tesisi adeta kullanılmaz hale geldi.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesi, Devecipınar, Belören, Yazıkışla, Müftükışla ve Oğulcuk köylerinde buğday, arpa, şeker pancarı ve kuru fasulye tarlaları da ciddi hasar gördü.

Dolu ve sağanak yağış nedeniyle emeklerinin heba olduğunu belirten çiftçi Dursun Yıldız, "Uzun süredir bu şekilde yağan bir doluya şahit olmadım. Çok kısa süre içerisinde fındık büyüklüğünde yağan dolu buğday, şeker pancarı ve kuru fasulyeye zarar verdi” dedi.

Afet bölgesine intikal eden Boğazlıyan İlçe Tarım Müdürlüğü ve AFAD ekipleri hasar tespiti çalışması başlattı.