11 aylık zulüm bitsin! Gümüşel Hoca serbest bırakılsın

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Hamileliğinin 5’inci ayında yaşadığı düşük sonrası psikolojisi bozulan ve hafızlık icazet merasiminde giydiği beyaz kıyafetini “gerçek gelinlikmiş” gibi çarpıtarak, 6 yaşında evlendirildiği yalanını uyduran H.G.K’nın suç duyurusuyla başlayan “çocuk gelin kumpası” adeta bir zulüm aracı haline geldi. İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın kızı H.G.K.’nın online görüştüğü LGBTİ destekçisi psikiyatrın yönlendirmesi sonucu ortaya attığı kirli iftira sebebiyle 15 Aralık 2022’de tutuklanan Gümüşel Hoca 11 aydır cezaevinde çile doldururken, davanın görülmesine bugün devam edilecek. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10:00’da görülecek duruşmada, Gümüşel Hoca’nın tahliye edilmesi beklenirken, daha önce ailenin taleplerini reddeden mahkemenin ise tartışmalara son verecek talepleri kabul etmesi bekleniyor. FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu’nun 40 çocuğu verdiği uyuşturucu ilaçlarla hipnotize ederek ailelerine ‘cinsel istismar iftirası attırdığının’ ortaya çıkması, gizlice ilaç kullanan ve ‘Zekirdek’ isimli radyocu Zeki Kayhan Coşkun tarafından yönlendirilen H.G.K.’nın, aldığı telkinler sonucu ailesine iftira atma ihtimalinin tıbben mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Tahliyesini bekliyoruz

Azgın azınlığın ve tetikçi medyasının baskısı sonucu hapse atılan Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Efendiye yapılanlara tepki gösteren Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, şunları dile getirdi: “Yusuf Ziya Gümüşel Hoca 11 aydan beri cezaevinde tutuluyor. Neden? ‘Kızını 6 yaşında evlendirdi’ diyorlar. Öncelikle Gümüşel Hocanın toplumsal linç nedeniyle cezaevinde tutulduğuna inanıyorum. Çünkü görüşü, inancı ne olursa olsun hiçbir baba 6 yaşında kızını evlendirmez. Kendi ifadesi ortada. Diğer evlatlarının, çocuklarının ifadesi de ortada. ‘16 yaşında sözlendi, 17 yaşında nişanını yaptım. Ondan sonra da evlendirdim’ diyor. Aileyi tanıyan herkes de bunu kabul ediyor. Binlerce talebe yetiştiren ve karıncayı bile incitmeyen bir hoca nasıl kendi ailesine, çocuğuna zarar verebilir. Onun zarar görmesini isteyebilir. Bakın bir kere kız psikiyatra gidiyor ve tedavi görüyor. Radyocu birisi kızın aklına giriyor ve ondan sonra oyun başlıyor. Ben burada ciddi bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Daha ortada elle tutulur bir delil de yok. Ben Hocanın suçsuz olduğunu düşünüyorum. 11 ay oldu hâlâ ortada bir şey yok. Hocanın tutuksuz bir şekilde yargılanması lazım. Eğer adalet yerini bulacaksa, zaten bu şekilde de bulacaktır. Yaşlı bir insan, bir alim, bir hocanın bu şekilde içeride tutulması kanaatimce doğru değil. İnşallah bu duruşmada serbest bırakılır. Bütün Müslümanlara buradan sesleniyorum bir âlimi bir Müslümanı yalnız bırakmayalım.”

Gümüşel'e kumpas kuruldu

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Efendiye yönelik zulmün, dindarları aşağılamak için hazır bekleyen kesimin kumpasıyla gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çeken Başkan Mican, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz günlerde FETÖ’cü bir profesör tutuklandı. Neden? Küçük çocuklara hipnoz yapıyor. Bir ilaçlar kullandırtıyor. Ve ondan sonra çocuklara ‘ailem, amcam, babam vesaire beni taciz etti. Bana şiddet uyguladı’ dedirttiriyor. Buna benzer bir sürü oyunlar var, kumpaslar var. Ailelere farklı kumpaslar kuruyorlar. Biz, Yusuf Ziya Gümüşel’e de benzer bir kumpas kurulduğunu düşünüyoruz.”