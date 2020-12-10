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Yaşam 11 Aralık Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir?
Yaşam

11 Aralık Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir?

11 Aralık Cuma günü cuma namazını eda edecek olan vatandaşlar Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet'in belirlemiş olduğu "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek. İşte 11 Aralık cuma hutbesinin tam metni...

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:32:00 -
11 Aralık Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 11 Aralık 2020 Cuma hutbesini paylaştı. Suyun önemine vurgunun yapılacağı hutbede peygamberin hayatından da örneklere yer verilecek.

11 Aralık Diyanet Cuma hutbesi

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "SU: HAYAT VE ŞİFA KAYNAĞIMIZ""

Muhterem Müslümanlar! Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri “su”dur. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, “canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır” ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir.

Değerli Müminler!

Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s),bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, “Bu ne israf!” diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin “Abdestte de israf olur mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile!” diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter.”

Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.

Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: “Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!”

Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.

Bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum.

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