11 Ağustos tarihte bugün | 11 Ağustos'ta neler yaşandı?
11 Ağustos tarihte bugün olaylarını sizler için derledik. Tarihe kazınmış büyük olayların yaşandığı 10 Ağustos gününde kimler doğdu, kim öldü? Tarihte bugün neler yaşandı? Bugün ne günü? Hangi olaylar meydana geldi? İşte merak edilen detaylar...
MÖ 480 - Sparta Kralı I. Leonidas öldü.
1259 - Moğol Hükümdarı Möngke öldü.
1456 - Macar ordu komutanı János Hunyadi (Hunyadi Yanoş) öldü.
1473 - Fatih Sultan Mehmet'in komuta ettiği Osmanlı ordusu, Otlukbeli Muharebesi'nde Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlu Devleti'nin ordusunu yendi.
1480 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, İtalya'nın Otranto limanını zaptetti.
1858 - Hollandalı tıp adamı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi Christiaan Eijkman doğdu.
1914 - I. Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'ndan kaçarken Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Osmanlı Devleti'ne sığınan Alman zırhlıları, Goeben ve Breslau'nun satın alındığı açıklandı.
1923 - İsmet İnönü, Lozan Anlaşması'nı imzaladığı kalemi İstanbul Üniversitesi'ne armağan etti.
1929 - Türk Yerli Mallar Sergisi, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde açıldı.
1951 - Halkevleri kapatıldı ve malları Hazine'ye devredildi.
1952 - Ürdün Meclisi, şizofreni hastalığı nedeniyle tahtta kalması sakıncalı görülen Kral Talal'ın yerine, oğlu Veliaht Prens Hüseyin'i Kral seçti.
1960 - Çad, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1963 - Çatalhöyük'te, MÖ 8000'de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklandı.
1965 - Hendek Tatarköy (Nüzhetiye)'de meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün asit yüklü tanker ile çarpışması sonucu 25 yolcu asitle yanarak hayatını kaybetti.
1971 - Kıbrıslı senarist, yönetmen, yazar ve araştırmacı Ferhat Atik doğdu.
1972 - Güney Afrikalı biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi Max Theiler öldü.
1972 - Hollanda'da, Türklerle Hollandalılar çatıştı, Türklerin evleri taşlandı. Çıkan olaylarda 100'e yakın kişi de yaralandı.
1973 - New York şehrinin Bronx ilçesindeki 1520 Sedgwick Avenue'de, DJ Kool Herc tarafından Hip Hop keşfedildi.
1976 - Filistinli iki gerilla, Yeşilköy Havaalanı'nda İsrail uçağına binenlere ateş açtı: 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
1980 - Çin'de Mao dönemi resmen tarihe karıştı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Mao ile ilgili tüm resim, demeç ve afişleri yasakladı.
1996 - Bulgar kadın kâhin Baba Vanga öldü.
1999 - Yüzyılın son tam güneş tutulması Türkiye’den de çeşitli illerden izlendi.
2002 - Almanya'nın Münih kentindeki 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede Süreyya Ayhan, altın madalya kazandı.
2004 - Kocaeli'nin Tavşancıl kasabasında, saat 16:51'de Başkent ve Adapazarı Ekspresleri kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazada ikisi anne ile kızı olmak üzere 8 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.