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Ekonomi 11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Altın almak isteyenlerin beklediği düşüş altın fiyatlarında yaşanıyor. Özellikle gram altında gerçekleşen düşüş, altın alacak vatandaşları sevindirdi. Peki, 11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:34:00 -
11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ortasına gelinmesiyle beraber altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış 481TL

Satış 481 TL

Çeyrek altın

Alış 772 TL

Satış 789 TL

Yarım altın

Alış 1.539,85 TL

Satış 1.579,00 TL

Cumhuriyet altın

Alış 3.184,00 TL

Satış 3.264,00 TL

 

 

 

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