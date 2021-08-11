11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Altın almak isteyenlerin beklediği düşüş altın fiyatlarında yaşanıyor. Özellikle gram altında gerçekleşen düşüş, altın alacak vatandaşları sevindirdi. Peki, 11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ortasına gelinmesiyle beraber altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
11 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Gram altın
Alış 481TL
Satış 481 TL
Çeyrek altın
Alış 772 TL
Satış 789 TL
Yarım altın
Alış 1.539,85 TL
Satış 1.579,00 TL
Cumhuriyet altın
Alış 3.184,00 TL
Satış 3.264,00 TL