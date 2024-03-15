10'larca can alan gizemli bitkisel sıvının altından 'büyü' çıktı! Lanetli işin sonu

Angola'da yaşanan skandallar zinciri akıllara durgunluk verdi. Büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içen 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Angola'da 'büyücülük' iddiası onlarca ölüm getirdi. Olayın yaşandığı bölgenin yetkililerinden Luzia Filemone, Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da 50 kişinin zehirlenerek öldüğünü açıkladı.

50 KİŞİ BÜYÜCÜLÜK YAPMADIKLARINI KANITLAMAK İÇİN SIVIDAN İÇEREK ÖLDÜ

Filemone, söz konusu 50 kişinin, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içerek hayatlarını kaybettiğini belirtti.

"GİZEMLİ SIVIYI İÇMEYE ZORLANDILAR"

Ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı." dedi.

ÜLKE GENELİNDE BÜYÜCÜLÜK HALA YAYGIN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da büyücülük günümüzde de yaygın.

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Kaynak: A.A