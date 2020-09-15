108 yaşında vefat eden hocaefendi'den ibretlik anılar...
1909 yılında İstanbul Bebek’te hayata gözlerini açan, 108 yıllık yaşamı boyunca 3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı gören ve 2017 yılında vefat eden merhum Ali Yıldırım Hocaefendi'nin yaşadığı ibretlik olayları anlattığı sohbet görüntüleri ortaya çıktı.
Dedesi Hacı Osman Efendi’nin Sultan Reşad’ın danışmanlığını, babası Ahmed Efendi’nin de müderrislik yaptığını söyleyen Ali Yıldırım Hocaefendi 1916’da Süleymaniye Sübyan Mektebi’ne başlayıp akabinde vaizlik bölümünü birincilikle bitirdikten sonra 1936 yılında Yahya Efendi Dergahında imamlık görevine başlamış. 42 yıllık görev hayatı boyunca birçok hadiseye şahitlik eden hocaefendi, bu olaylardan bazılarını dinleyicileriyle paylaşıyor.