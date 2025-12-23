105 yaşındaki Hanım Orman AK Parti saflarına katıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay köyünde ikamet eden ve asırlık çınar olarak anılan 105 yaşındaki Hanım Orman, AK Parti’ye katılarak partinin Türkiye genelindeki en yaşlı üyesi unvanını aldı. Hem Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm süreçlerine şahitlik eden Orman’ın bu adımı, bölge halkı tarafından büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılandı.