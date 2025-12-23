105 yaşındaki Hanım Orman AK Parti saflarına katıldı
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay köyünde ikamet eden ve asırlık çınar olarak anılan 105 yaşındaki Hanım Orman, AK Parti’ye katılarak partinin Türkiye genelindeki en yaşlı üyesi unvanını aldı. Hem Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm süreçlerine şahitlik eden Orman’ın bu adımı, bölge halkı tarafından büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılandı.
Uzun ömrü boyunca pek çok tarihi eşiğe tanıklık ettiğini belirten Hanım Orman, AK Parti saflarına katılma motivasyonunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveni ve sevgisiyle açıkladı.
AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı'nın yürüttüğü üye kayıt faaliyetleri çerçevesinde, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, Hanım Orman’ı köyündeki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten heyet, asırlık çınarın hayır duasını alarak üyelik işlemlerini tamamladı.
Ziyaret esnasında Türkiye'nin katettiği mesafeye dikkat çeken Hanım Orman, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Özellikle ekonomi, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımların vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında bugün sunulan hizmetler çok daha güçlü ve yaygın."
Bu üyelikle birlikte 105 yaşındaki Hanım Orman, AK Parti’nin resmi kayıtlarındaki en kıdemli üye olarak tarihe geçti.