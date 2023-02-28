  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de satılan Megan sıfır araç fiyatları şuan indirimli! Fiyat listesini ilan ettiler!

DSÖ Genel Direktörü Hatay'da: Türkiye elinden geleni yapıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afşin'de konuştu: Bugün itibariyle başlıyoruz

Bölge beşik gibi sallanıyor! Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem

Kentsel dönüşümde sıfır çekti... İmamoğlu'nun foyası ortaya çıktı

Deprem bölgelerinde elektrik, su ve doğalgaz ücretsiz mi? Satış bedeli açıklandı: EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu

Üzerinden 4 yıl geçti ama halen ses yok! İmamoğlu'ndan yine aynı terane

28 şubatçı darbecilerle kolkola girdi! AK Parti'yi 28 Şubatçı ilan ettiler

Bunu Bay Kemal'e okutun haberi olsun! CHP'li Başkan yalanını çürüttü

Target kazanç raporunda dikkat çeken, şaşırtan yeni tahmin: Ham petrol stokları 50 milyon varilden fazla
Yaşam 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibinin ifadesi ortaya çıktı! 'Kolon kesmedik'
Yaşam

105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibinin ifadesi ortaya çıktı! 'Kolon kesmedik'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılarak 105 kişinin ölümüne neden olan Rende Sitesi'nin arsa sahibi kolon kesildiği iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 22:15:00 -
105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibinin ifadesi ortaya çıktı! 'Kolon kesmedik'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve Eskişehir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende, binanın bir blokunda anaokulu açmak için kolonları kestirdiği iddiasını kabul etmedi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı üzerine Eskişehir'de gözaltına alınıp 25 Şubat'ta çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende'nin (84) savcılık ifadesinde, önceki beyanlarına ekleyeceği bir şey olmadığını belirterek, "Üzerime atılı iddia tamamen hatalıdır." dedi.

"Bizim hatamız kesinlikle yoktur kolon kesmedik"

Sitenin B bloku kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiası hatırlatılan Rende, "Biz oraya anaokulunu 5 sene evvel açtık. Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur, kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi." ifadesini kullandı.

Rende, sağlık sorunlarının bulunduğunu, bu hususun göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasını talep etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 bloklu Rende Sitesi'nin A ve B bloku yıkılmış, yaşanan çökmelerin blokların alt katındaki iş yeri sahiplerinin kolon kestirmesinden kaynaklandığı iddia edilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında da inceleme başlatılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23