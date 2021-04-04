104 emekli amirallerin bildirisine Erdoğan ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan 104 emekli amiralin bildirisine cevap verdi mi?

Eski Türkiye artığı, vesayetçi azınlık tarafından sözde bildiri yayımlanarak seçilmiş iktidarı ve milli irade hedef alındı. Vesayet kırıntılarının hadsiz sözde bildirisine siyaset kanadından çok sert karşılık geldi. Emekli amirallerin bildirisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak edilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Göze alabilene hodri meydan" diyerek bildiriye tepki gösterdi. Meclis Başkanı Şentop, "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz" diye seslendi, "Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı!" ifadeleriyle darbe imalı bildiriye tepki gösterdi.

İlerleyen saatlerde de tepkisini sürdüren Altun, 104 emekli amiralin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne 104 gün kala bildiri yayımladığına dikkat çekti, "104 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır" paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bildiriyi yayımlayan emekli amirallerin gülünç ve zavallı duruma düştüğüne dikkat çekti, "Haddinizi bilin, yerinizde oturun" mesajını paylaştı.

Bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bildiri yayımlayan 104 emekli amirale Twitter hesabından tepki gösterdi. Bahçeli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. “103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.”

Meral Akşener 104 emekli amiralin bildirisine ne dedi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Parti olarak siyaset kurumunun karşısına geçmeye çalışan herkese karşı olduklarını söyleyen Akşener, "104 emekli amiralin yaptığı açıklama zevzekliktir" dedi. Akşener, “Buradan herkese sesleniyorum: Herkes görevini işin başındayken yapmalıydı. Bu arkadaşlarımız görevdeyken Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı herhangi bir tavır görmedim. Siyaset, siyasetçi tarafından yapılır. İYİ Parti demokrasinin yanında olmaya devam edecektir.” dedi.