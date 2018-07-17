104 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente kaçak cep telefonu sokulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kentte kaçak cep telefonu satışının önlenmesi için yapılan operasyonda M.T. (36) idaresindeki 41 EG 974 plakalı araçta yapılan aramalarda çeşitli modellerde 104 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen telefonlara el konulurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.