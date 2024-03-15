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Dünya 103 yaşındaki kadının ehliyeti bakın neden iptal edildi
Dünya

103 yaşındaki kadının ehliyeti bakın neden iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-03-15 14:22:00 -
103 yaşındaki kadının ehliyeti bakın neden iptal edildi

İtalya’da 103 yaşındaki sürücüye 'ehliyetinin süresi dolduğu' için ceza kesildi.

İtalya'da şaşırtan bir olay yaşandı. Bondeno'da polis, sabah erken saatlerde 'tehlikeli araç kullanma' ihbarı aldı.

Olay yerine giden polis memurları, aracın sürücüsünün 103 yaşındaki bir kadın olduğunu gördü.

Polis memurları, sürücünün doğum tarihini gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hazırlanan polis raporuna göre, Giose olarak bilinen Giuseppina Molinari isimli kadın, 1920 yılında dünyaya gelmişti.

Sürdüğü aracın sigortasının yapılmadığı tespit edilen sürücüye ehliyetinin süresi dolduğu gerekçesiyle para cezası verildi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Molinari'nin ehliyetinin süresi bundan iki yıl öne dolmuştu.
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İtalya'da 80 yaşının üzerindeki sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri için her iki yılda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.

Molinari'ye de polis tarafından para cezası kesildi; polis, ardından sürücüyü evine bıraktı.

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