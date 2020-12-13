103 yaşında! Önce vebayı şimdi de koronayı yendi
Mardin'de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki Emine Tekin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tekin, 95 yıl önce de veba hastalığını atlattığını söyledi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan 103 yaşındaki Emine Tekin, gösterdiği direnç ve doktorların çabalarıyla hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
Ömürlü köyünde yaşayan Tekin, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, ilk 8 günü evinde geçirdi. Durumu ağırlaşan Tekin, önce Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Tekin, 6 günlük tedaviden sonra taburcu edildi.
Dört çocuk ve yaklaşık 60 torun sahibi Emine Tekin, Kürtçe yaptığı açıklamada, evde çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.