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Gündem 103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı
Gündem

103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı

28 Şubat zihniyetli 103 emekli Amiralin hükümete ve TSK'ya yönelik skandal bildirisindeki o ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 03:41:00 - 2021-04-04 03:47:14
103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı 103 Emekli Amiral'in darbe hayaliyle kaleme aldıkları bildiri 15 Temmuz ihanet girişimi referanslı duyuruldu.

15 Temmuz’dan 3 gün sonra 103 general ve amiral gözaltına alındı.

4 Nisan 2021 tarihinde 103 emekli amiral ortak bildiri yayınladı.

Bu bildiri zaman aralığı olarak 15 Temmuz’un yıl dönümüne tam 103 gün kala yayınlandı.

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Emekli amirallerin bildirisi tepki çekti
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Emekli amirallerin bildirisi tepki çekti

Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu
Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu

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