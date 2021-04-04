103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı
28 Şubat zihniyetli 103 emekli Amiralin hükümete ve TSK'ya yönelik skandal bildirisindeki o ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı 103 Emekli Amiral'in darbe hayaliyle kaleme aldıkları bildiri 15 Temmuz ihanet girişimi referanslı duyuruldu.
15 Temmuz’dan 3 gün sonra 103 general ve amiral gözaltına alındı.
4 Nisan 2021 tarihinde 103 emekli amiral ortak bildiri yayınladı.
Bu bildiri zaman aralığı olarak 15 Temmuz’un yıl dönümüne tam 103 gün kala yayınlandı.