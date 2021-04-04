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Gündem 103 emekli amiral rütbeleri söküldü mü? Son dakika 103 emekli amiral haberleri!
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103 emekli amiral rütbeleri söküldü mü? Son dakika 103 emekli amiral haberleri!

103 emekli amiral rütbeleri sökülecek mi? 103 emekli amiral darbe bildirisi son dakika haberi. Türkiye'de milli iradeye ayar verme devrinin çoktan tarihe karıştığını hale idrak edemeyen 28 Şubat zifiri karanlık zihniyetinin kalıntısı emekli 103 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni bahane ederek hadsiz bir şekilde darbe bildirisi yayımladı. Vesayet artıklarının milli iradeyi hedef alan alçak bildiriye karşı siyaset çevresinden çok sert açıklamalar gelirken yardı da harekete geçti. Peki 103 emekli darbeci amiral tututuklandı mı? 103 emekli amiralin rütbeleri sökülecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 12:55:00 - 2021-04-04 12:56:10
103 emekli amiral rütbeleri söküldü mü? Son dakika 103 emekli amiral haberleri!

103 emekli amiral darbe ima eden bir bildiri yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Göze alabilene hodri meydan" diyerek bildiriye tepki gösterdi. Meclis Başkanı Şentop, "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" dedi.

103 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den de çok sert açıklama gedi. MHP lideri de çok sert çıktı. Bahçeli,  "MHP nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir." dedi.  Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: “103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.”

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