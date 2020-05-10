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Aktüel

102 yaşındaki Döndü nineye Anneler Günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta Vefa Sosyal Destek Grubu ile Dulkadiroğlu Kaymakamlığı 102 yaşındaki Döndü Karademir’i evinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:52:48 -
102 yaşındaki Döndü nineye Anneler Günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta Vefa Sosyal Destek Grubu ile Dulkadiroğlu Kaymakamlığı 102 yaşındaki Döndü Karademir’i evinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.


Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yaşlılar bugün sokağa çıktı. Sokağa çıkmakta dahi zorluk çeken yaşlılar, Duladiroğlu Kaymakamlığı ile Vefa Destek Grubu ekiplerince evlerinde ziyaret edilip Anneler Günü kutlandı.


Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz’de, 102 yaşındaki Döndü Karademir’i evinde ziyaret ederek çiçek verip Anneler Gününü kutladı. 1’i erkek 7 çocuk annesi Döndü Karademir, ziyaretten memnun olduğunu belirterek teşekkür etti.


Cuma Karademir ise eşine her zaman yardım ettiğini belirterek, "yemeğini hazırlıyorum, evi süpürüyorum” dedi.

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