  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 10.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-11-10 06:50:00 -
10.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصٖيرُ وَالَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسٖٓيءُؕ قَلٖيلاً مَا تَـتَذَكَّرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz!”

 (Mü'min Suresi - 58)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ: 

 “Kör”den maksat, kibir, kıskançlık gibi kötü duygulara, sübjektif sebeplere veya taklide dayanarak hükümler veren; “gören”den maksat da akıl ve bilgiye, doğru kanıtlara dayanarak hükümler verendir (Râzî, XXVII, 79). Râzî, “Ne de kıt düşünüyorsunuz!” meâlindeki eleştiri cümlesini özetle şöyle açıklar: Aslında onlar, bilginin bilgisizlikten, erdemli işin erdemsiz işten daha iyi olduğunu bilirler; fakat bir inanç ilkesinin doğru bilgiye mi dayandığı, yoksa asılsız mı olduğu; bir işin erdemli mi erdemsiz mi olduğu hususunda yeterince düşünmezlerdi. Kıskançlık kalplerini kör eder; bu yüzden bilgisizlik ve taklidi bilgi, kin ve kibri de erdem zannederlerdi (XXVII, 79-80).

İşte o dönemde Mekke toplumunun çoğunluğunu oluşturan inkârcıların, geleceği kesin olan kıyamete inanmamaları da böyle bir zihin ve ahlâk bozukluğunun sonucuydu.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“İman bakımından müminlerin en kâmilleri, ahlakı en güzel olanlardır. Sizin en hayırlınız ise ailesine karşı en iyi davrananlarınızdır.”

(Tirmizi, Rada’, 11)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman bitecek?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman bitecek?

6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan milyonlarca öğrenci MEB 1. dönem ara tatil tarihlerini sorguluyor. Ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili n..
Lütfü Türkkan'a kızıp İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı
Siyaset

Lütfü Türkkan'a kızıp İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı

Bir şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a kızan İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeş..
Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay