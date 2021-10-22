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Yerel 100'e yakın üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı
Yerel

100'e yakın üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Bilecik’te 100'e yakın üniversite öğrencisi, yurtta yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vali Kemal Kızılkaya, “Hastaların şikayet sebebiyle ilgili ekiplerce numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir” açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 17:11:00 -
100'e yakın üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumları’nda kalan yaklaşık 100 üniversite öğrencisi, dün gece yarısından sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Bazı öğrenciler ise ambulansla hastaneye getirildi. Öğrencilerin yurtta yedikleri yemekten etkilendikleri belirtildi. Birçoğu ayakta tedavi edilen öğrenciler, sabah taburcu oldu.

Bilecik Valiliği, yemekten etkilenerek hastaneye başvuranların taburcu edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, “Dün gece saatlerinden itibaren, vatandaşların karın ağrısı, bulantı ve kusma semptomlarıyla, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine başvuruları bulunmaktadır. Yatan hasta bulunmamakta olup, başvuran hastalar, tedavileri yapılarak taburcu edilmektedir” denildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya da sabah saatlerinde hastanede tedavi gören 2 öğrenciyi ziyaret ederek, “Konu, valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Hastaların şikayet sebebiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Öğrencilerin yediği yemeklerden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı ve incelendiği belirtildi.

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