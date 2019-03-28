1002. Gece Sergisi Ege Üniversitesinde açıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Kültür ve Sanat Danışma Kurulu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı katkılarıyla, Ege mezunu Nükleer Tıp Uzmanı Ebru Yücesoy Bayar’ın "1002. Gece Sergisi" açıldı.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 50.Yıl Köşkü Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergi açılışına EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, akademisyenler, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

“Değişim ancak kadın ruhunda başlar”

Sanatçı Ebru Yücesoy Bayar, serginin açılışını, "1002. gecede Şehrazat’ın masalları tükendi. Sıra bizde. Ruhumuza bakıp fısıldama zamanı. Açıl susam açıl” diyerek yaptı ve katılımcıları salona davet etti. Bayar, açılış konuşmasında projesine “Kutsal Geyiğin Ölümü” mitinden yola çıkarak başladığını vurguladı. Resimlerinde ana tema olarak, kurban kadınların geyikler üzerinde durduğunu belirten Bayar; artık kadınların üzerine geçirilen kurban kıyafetini atma zamanı geldiğini belirterek değişimin ancak kadın ruhunda başlayabileceğini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan, sanatçı Ebru Yücesoy Bayar’a “Teşekkür Belgesi” verdi.

Sanatçı Ebru Yücesoy Bayar’ın hekimlik mesleği ve resim çalışmalarının yanı sıra edebiyat dergilerinde yayımlanmış kısa öyküleri bulunuyor. Bayar, son yıllarda yaptığı resimleri kısa öyküleriyle birlikte sergiliyor. “1002. Gece” sergisi 15 Nisan’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.