Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti.

1000 TL nakit ödemeleri TC numarasına göre ne zaman ödenecek?

Bakan Selçuk açıklamalarında işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerini alabileceğini belirtti. Bu bağlamda T. C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da ödemeler yapılacak.